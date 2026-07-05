Импорт белорусского бензина в Россию достиг исторического максимума

С 1 по 25 июня в РФ было импортировано 141 тыс. тонн топлива из Белоруссии

Фото: Динар Фатыхов

Россия в июне 2026 года значительно увеличила импорт бензина из Белоруссии. По данным Центра ценовых индексов, с которыми ознакомились «Ведомости», объем поставок достиг рекордного уровня.

С 1 по 25 июня в Россию было импортировано 141 тыс. тонн белорусского бензина. Это в 2,4 раза больше, чем за весь май текущего года. Для сравнения, в июне 2025 года объем поставок бензина из Белоруссии в Россию был минимальным и составил около 1 тыс. тонн.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс, направленные на стабилизацию внутреннего рынка топлива и сдерживание роста цен. Документ вводит новые правила налогообложения смешивания компонентов бензина. Кроме того, вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива в регионы. Ранее власти России до конца года разрешили оборот бензина стандарта «Евро-3», к тому же правительство снизило норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

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Наталья Жирнова