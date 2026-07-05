В Татарстане выросли цены на лом черных металлов до 19,5 тыс. рублей за тонну

В целом по России средняя цена лома к концу июня поднялась до 18,25 тыс. рублей за тонну, что стало максимумом за последний год

В Татарстане цены на лом черных металлов в конце июня выросли на фоне общего подорожания на российском рынке и обновили локальные максимумы, сообщает «Ъ». По данным отраслевых индексов, стоимость лома категории 3А на предприятиях региона увеличилась примерно на 5% и достигла 19,5 тыс. рублей за тонну без учета доставки.

В целом по России средняя цена лома к концу июня поднялась до 18,25 тыс. рублей за тонну, что стало максимумом за последний год. Участники рынка связывают рост с активизацией закупок металлургическими предприятиями весной и усилением конкуренции за сырье.

Отмечается, что динамика носит неравномерный характер по регионам, однако повышение зафиксировано на всех основных базисах поставок. В Екатеринбурге стоимость выросла до 21,27 тыс. рублей, в Московском регионе — до 19,52 тыс., в Новосибирске — до 16,41 тыс. рублей за тонну.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты подчеркивают, что текущий рост во многом обусловлен временным оживлением спроса со стороны металлургов и ограниченным предложением лома на рынке. При этом в долгосрочную устойчивость повышения цен участники отрасли не верят, ожидая возможной коррекции уже к концу третьего квартала.

По оценкам аналитиков, дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в строительной отрасли, курса рубля и спроса на стальную продукцию, при этом часть экспертов прогнозирует снижение цен на лом после завершения сезонного фактора.

Напомним, что индекс промышленного производства Татарстана снизился на 0,1%. Ряд отраслей продемонстрировал снижение объемов выпуска. Наиболее заметное падение отмечено в производстве кожи и изделий из кожи (–32,7%), резиновых и пластмассовых изделий (–24,7%), неметаллической минеральной продукции (–14,3%), текстильной продукции (–13,9%) и металлургии (–13,1%).

Наталья Жирнова