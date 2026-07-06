КВЗ в 2026 году передаст российским авиакомпаниям новую партию вертолетов Ми-8

О планах поставок сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов

Российские авиакомпании в 2026—2027 годах получат 72 новых вертолета Ми-8, которые собирают на Казанском вертолетном заводе. О планах поставок сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на Международной выставке «Иннопром». Напомним, что ранее временной промежуток поставок определялся 2026—2028 годами.



В рамках нового этапа программы обновления вертолетного парка в 2026 году авиакомпании получат 10 вертолетов, еще 62 машины планируется поставить в 2027 году. На реализацию проекта из Фонда национального благосостояния направят более 24 млрд рублей. Воздушные суда будут переданы перевозчикам на льготных условиях для выполнения социально значимых коммерческих рейсов в регионах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее, с 2023 по 2026 год, в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией при поддержке Минпромторга России отечественным авиаперевозчикам уже передали 86 вертолетов Ми-8МТВ-1.

Антон Алиханов отметил, что Ми-8 остается одним из самых массовых вертолетов в мировой истории: за все время выпущено более 13 тысяч машин этого семейства.

Наталья Жирнова