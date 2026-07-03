В Казани завершились съемки фильма «Илһам»

Картина должна быть готова к октябрю

Финальные съемки: Ильхам поет на финском телевидении. Снимает Рафик Галеев. Фото: Сергей Козлов

Сегодня на студии телеканала ТНВ официально в присутствии и.о. председателя Госсовета Марата Ахметова завершились съемки фильма «Илһам». Работа над картиной о жизни татарского певца Ильхама Шакирова шла более семи месяцев. Теперь творческая группа, недавно вернувшаяся из Башкортостана, приступает к монтажу — фильм должен быть готов к октябрю. Подробнее — в материале «Реального времени».

Чему особенно радуется Марсель Мусавиров?

Съемки кинокартины начались в конце декабря — при температуре 28 градусов мороза фиксировали эпизод из военного детства певца. Начало работы было самым экстремальным, признает продюсер проекта Нияз Сабиров, который и сам несколько раз появлялся в кадре, а также, например, водил на холоде УАЗ.

По количеству локаций снятый по сценарию Рустема Галиуллина и Ильдара Киямова фильм (который также будет представлен как сериал из трех эпизодов) обогнал все возможные татарстанские картины, поэтому отдельно отметим работу художника-постановщика Алисы Галиевой и художника по костюмам Анны Невзоровой. И, конечно, главного продюсера Алину Сулейманову.

— Когда пришло предложение снять фильм о легенде татарского народа, замечательном человеке, я с удовольствием согласился, — вспоминает оператор-постановщик Рафик Галеев. — Было тяжело и интересно, мы находили новые творческие ходы. Материал получился интересным, он будет интересен зрителю.

Последние семь месяцев Рафик Тагиров жил на два города. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Новорожденного Шакирова сыграл Амир Лотков — сейчас мальчику уже девять месяцев. Его экранной повитухой стала звезда кино Роза Хайруллина. Юного Шакирова изобразил Самат Валиуллин, воспитанник студии «Апуш» в КДК имени В.И. Ленина.

Сегодня подросток на ТНВ впервые встретился со своей взрослой версией — Марселем Мусавировым. Для актера Набережночелнинского драмтеатра этот день особенно важен — сегодня он, наконец, снимает наращенные волосы. Семь месяцев жил с капсульным наращиванием (а это ой как непросто), играл с ними спектакли, совмещая порой происходящее в бешеном графике: вечером выходил на сцену — а утром уже съемки.

— Во время работы я узнавал новые детали, касающиеся его [Ильхама Шакирова] поведения, — говорит Мусавиров. — В процессе подготовки думал, как найти общее между ним и своим образом. А потом уже все получалось как будто само собой. Иногда съемки снились. Ведь мы снимали с перерывами, в этот момент я начинал скучать и даже беспокоиться, как оно будет — вновь войти в съемочный процесс.

Также сегодня можно было познакомиться с чудесами пластического грима. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

А в финале съемок — «Ак калфак»

Сегодня съемочный павильон ТНВ превратили в студию финского телевидения, сняв эпизод, как Ильхам Шакиров, прибыв на гастроли в Хельсинки, записал интервью и спел песню «Ак калфак». Режиссер фильма Олег Кондрашов в последний раз крикнул «Начали!» — и эпизод зафиксировали.

Переводчица и романтический интерес Шакирова в этой сцене — татарка из Финляндии Рахиля. Ее роль исполнила звезда Альметьевского театра Миляуша Юзаева. Всего в картине было 74 профессиональных актера: Фанис Зиганшин, Ильдус Ахметдянов, Айрат Арсланов, Сайдаш Шарапов, Алина Мударисова, Рустям Галиев, Булат Зиннатуллин, Ильнур Байназаров. А также 800 участников массовки: можно сказать, что в фильме мог сняться любой желающий.

— В процессе подготовки я изучала материалы, фотографии, работала над акцентом. Боялась, насколько это будет выглядеть органично. Все-таки это ответственная, волнительная работа. Это для меня дебют в большом кино, — отмечает Миляуша Юзаева. — Команда очень ответственная, каждая минута на счету, все было четко. Мне понравилось, что перед съемками мы говорили, репетировали, слушали мои мысли, некоторые даже приняли.

Кроме этого, гостям показали секреты пластического грима, которые потребовались, чтоб преобразовать мать Шакирова (ее играет камаловская актриса Гульчачак Гайфутдинова). Как объяснила Элина Шайхутдинова, единственный в Татарстане специалист по такому гриму, подготовительная работа шла около месяца. Накладки из силикона, сделанные на основе гипсовых слепков с лиц актеров, крепились суперклеем. Перед съемками — это несколько часов перед зеркалом. Периодически грим приходилось поправлять. Алина Сулейманова отметила, что у Шайхутдиновой есть большая мечта — открыть в Казани кафедру по пластическому гриму, чтобы экспертов в ее профессии было больше.

Марат Ахметов и Ильшат Аминов. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Кто после Шакирова? Может, Тукай?

Съемки фильма «Ильхам» проходили не только в Татарстане (в Арском и Высокогорском районах), но и в Башкортостане — буквально на днях команда вернулась из Белорецкого района, где воссоздала эпизоды гастролей в Кыргызстане. Работа над такой картиной — не только сложный процесс, но и накопление опыта работы при участии большого количества департаментов.

— Ильхам Шакиров — это наш соловей, большая личность. Снимать про него — большая ответственность, — поделился мыслями генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. — Про него надо было снять обязательно хорошо. Сейчас начнется процесс монтажа, покраски. И я думаю, Марат Готович, — обратился он к исполняющему обязанности председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марату Ахметову, — если этот фильм получится хорошим, он не будет последним. С таким опытом мы готовы снимать фильмы и про других личностей.

В качестве финальной точки Ильшат Аминов разбил тарелку с именами всех основных участников съемочного процесса. Пока даты премьеры не объявлены, но известно, что картина должна быть готова к октябрю.

— Телерадиокомпания «Новый век» набирает солидный опыт в плане съемок сериала, — отметил Марат Ахметов. — Но при этом к идее фильма о Шакирове я отнесся с сомнением. Ведь в сериалах речь идет об абстрактных образах, из пьес, романов, это не знакомые нам персонажи, мы готовы были их принять такими. А Шакиров — это легендарный певец, который жил в одно время с нами. Так что я сомневался — как получится... Зритель будет искать живого Шакирова. По первым впечатлениям — я даже всплакнул.

Ахметов отметил, что и зрители оценят, как удачно были выбраны актеры. И пообещал: если найдутся новые темы, будем продолжать: «Ведь такие герои, как Шакиров, возвеличивают наш народ».

1 / 22 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов