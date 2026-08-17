Число европейских стран, не признающих старые российские загранпаспорта, вырастет до 15

С 1 октября 2026 года Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать российские загранпаспорта старого образца

В Европе расширяется список государств, которые отказываются принимать российские загранпаспорта без биометрии. С 1 октября 2026 года к ним присоединятся Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Еврокомиссии.

— В Швеции до 31 декабря 2026 года сохранится возможность использовать небиометрический российский паспорт, если виза или вид на жительство страны ЕС или Шенгенской зоны были выданы до 1 октября 2026 года, — сообщает РСТ.

Как пояснил руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль, это решение не стало неожиданностью — процесс идет последовательно, и каждая страна может устанавливать свои правила и исключения. Поэтому туристам важно заранее уточнять условия въезда именно по своему маршруту.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Даже действующая шенгенская виза, вклеенная в небиометрический паспорт, не является гарантией пропуска. Проверять документ могут не только на границе, но и внутри шенгенской зоны — перевозчики, полиция или местные власти.

После вступления новых ограничений в силу российские паспорта старого образца перестанут признавать уже 15 европейских стран.

В международном аэропорту Каира начали тестировать новую цифровую систему, которая позволяет путешественникам оформлять визу по прибытии через мобильное приложение, официальный портал или терминалы самообслуживания.

Вадим Вахрушев