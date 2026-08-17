В Казани открылся IV Международный форум «РОСТКИ»

На церемонии открытия раис Татарстана Рустам Минниханов отметил укрепление российско-китайских связей

Фото: Сергей Козлов

В выставочном комплексе «Казань Экспо» стартовал IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». На мероприятие приехали более 200 компаний из России и Китая.

На церемонии открытия раис Татарстана Рустам Минниханов отметил укрепление российско-китайских связей. Он подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между Татарстаном и Китаем достиг рекордных $3,35 млрд.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Делегацию России на форуме возглавит министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Среди спикеров — депутаты Госдумы, губернаторы российских регионов и представители китайских институтов и ассоциаций.

Деловая программа форума включает более 50 сессий по таким направлениям, как здравоохранение, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, креативная экономика и искусственный интеллект. Впервые пройдет симпозиум «Россия — Китай: технологии для здравоохранения», а также масштабная выставка Russia China Expo.

Всего на форуме ожидают около 10 тысяч участников.

Зульфат Шафигуллин