В Казани открылся IV Международный форум «РОСТКИ»
На церемонии открытия раис Татарстана Рустам Минниханов отметил укрепление российско-китайских связей
В выставочном комплексе «Казань Экспо» стартовал IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». На мероприятие приехали более 200 компаний из России и Китая.
На церемонии открытия раис Татарстана Рустам Минниханов отметил укрепление российско-китайских связей. Он подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между Татарстаном и Китаем достиг рекордных $3,35 млрд.
Делегацию России на форуме возглавит министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Среди спикеров — депутаты Госдумы, губернаторы российских регионов и представители китайских институтов и ассоциаций.
Деловая программа форума включает более 50 сессий по таким направлениям, как здравоохранение, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, креативная экономика и искусственный интеллект. Впервые пройдет симпозиум «Россия — Китай: технологии для здравоохранения», а также масштабная выставка Russia China Expo.
Всего на форуме ожидают около 10 тысяч участников.
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