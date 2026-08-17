На Лебяжьем озере в Казани впервые устроят гастрономический фестиваль

Гостей ждут гастромаркет, ремесленный маркет, лекторий, мастер-классы, спортивные активности

Фото: Роберт Салимов

В Казани 22 августа впервые пройдет гастрономический фестиваль «Большой Казанский пикник». Праздник развернется на территории у Лебяжьего озера и продлится с 10:00 до 20:00.

— Гостей ждут гастро— и ремесленный маркеты, две музыкальные сцены, выступление группы «Винтаж» и «Леприконсы», мастер-классы для детей и взрослых, лекторий, спортивные активности и специальные пространства для тех, кто хочет просто замедлиться и отдохнуть на природе, — сообщают организаторы.

В программе фестиваля также:

Гастро— и ремесленный маркеты — фудкорт с уличной едой, блюдами здорового питания, крафтовой продукцией, кофейнями и десертными заведениями.

— фудкорт с уличной едой, блюдами здорового питания, крафтовой продукцией, кофейнями и десертными заведениями. Спортивные активности — с 10:00: йога на сапах (по предварительной регистрации), турнир по бадминтону, йога-рейв, зумба; в 11:00 — велозаезд (сбор у Горьковского шоссе, 4); в 12:00 — «Арбузная вечеринка беговых клубов» с диджеем ФАВЛАВ.

— с 10:00: йога на сапах (по предварительной регистрации), турнир по бадминтону, йога-рейв, зумба; в 11:00 — велозаезд (сбор у Горьковского шоссе, 4); в 12:00 — «Арбузная вечеринка беговых клубов» с диджеем ФАВЛАВ. Лекторий — с 12:00 на темы о грибах, бердвотчинге, жизни в ритме природы.

— с 12:00 на темы о грибах, бердвотчинге, жизни в ритме природы. «Тихие зоны» — наблюдение за птицами с орнитологом и полевой пленэр для отдыха на природе.

Также гостей ждут уличные театры и джазовый оркестр «Фантазия». Ранее сообщалось, что «Рубин» включил матч чемпионата России против махачкалинского «Динамо» в программу празднования Дня города Казани и Республики Татарстан 30 августа.



Вадим Вахрушев