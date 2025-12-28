В селе Губурчак Арского района прошли съемки трехсерийного фильма «Ильхам»

16:26, 28.12.2025 32
1/32
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

Сегодня в селе Губурчак Арского района прошли съемки трехсерийного фильма «Ильхам» о легенде татарской эстрады Ильгаме Шакирове. Одну из ролей в фильме исполняет заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. Фильм создается кинокомпанией «Ватан 21 век» по заказу ТНВ при поддержке Комиссии по родным языкам.

Другие фотогалереи