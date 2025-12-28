Сегодня в селе Губурчак Арского района прошли съемки трехсерийного фильма «Ильхам» о легенде татарской эстрады Ильгаме Шакирове. Одну из ролей в фильме исполняет заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина. Фильм создается кинокомпанией «Ватан 21 век» по заказу ТНВ при поддержке Комиссии по родным языкам.
