После игры «Рубин» — «Спартак» в Казани усилят работу общественного транспорта

А футбольный клуб организует специальные шаттлы от остановки «Козья Слобода» до стадиона

Фото: Дарья Пинегина

В среду, 19 августа, после окончания футбольного матча «Рубин» — «Спартак» на «Ак Барс Арене» в Казани будет организована специальная подача общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

В сторону Ветеринарной академии выйдут автобусы №35, 10а, 18, 45, 46, 60, 33 и 55, троллейбус №2, трамваи №5 и 7. В сторону улицы Адоратского будут работать автобусы №35а, 10, 18, 36, 45, 46, 60, 33, трамвайные маршруты №5а и 7, а также троллейбус №13.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, футбольный клуб организует специальные бесплатные шаттлы от остановки «Козья Слобода» до стадиона. При этом парковки P8 и P9 возле стадиона закроются в связи с подготовкой к конкурсу «Новая волна». Автомобилисты смогут воспользоваться парковкой P10 на территории «Ак Барс Арены», а также парковкой Дворца водных видов спорта по адресу: улица Сибгата Хакима, 70.

В связи с этим организаторы футбольного матча рекомендуют болельщикам по возможности отказаться от личного автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубин» — «Спартак».

Зульфат Шафигуллин