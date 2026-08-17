Нижнекамск и бразильская Санта-Барбара стали городами-побратимами
Соглашение подписали мэр Нижнекамска Радмир Беляев и градоначальник Санта-Барбара-ду-Тугуриу Жозе Антониу Алвес Донато
Нижнекамск заключил соглашение о побратимстве с бразильским муниципалитетом Санта‑Барбара‑ду‑Тугуриу. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев.
Документ подписан на два года, но предусматривает возможность продления. Власти видят перспективы для обмена опытом в сфере образования, культуры, спорта и организации совместных мероприятий.
Соответствующее соглашение подписали мэр Нижнекамска Радмир Беляев и градоначальник Санта-Барбара-ду-Тугуриу Жозе Антониу Алвес Донато.
Бразильский мэр назвал это событие началом строительства «моста» между Россией и Бразилией. Стороны планируют наполнить его конкретными проектами и знакомством жителей друг с другом.
Напомним, начальная договоренность о побратимстве была достигнута в ходе Всемирного конгресса «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) в Марокко.
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