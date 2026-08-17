«Рубин» подготовил для болельщиков концерт и фейерверк в День города

Футбольный клуб «Рубин» включил матч чемпионата России против махачкалинского «Динамо» в программу празднования Дня города

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Рубин» присоединится к празднованию Дня города Казани и Республики Татарстан. 30 августа на стадионе «Ак Барс Арена» пройдет матч чемпионата России между «Рубином» и махачкалинским «Динамо».

— С 18:40 до 19:05 на площади перед стадионом выступит народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов. С 19:10 до 19:40 эстафету примет певица Гузель Уразова, — сообщает пресс-служба клуба.

После завершения матча гостей стадиона ждет праздничный фейерверк, который можно будет посмотреть прямо с территории «Ак Барс Арены».

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в честь Дня города пройдут концерты с участием рок-группы Uma2rman, Гузель Уразовой и трибьюта Ильгаму Шакирову. Праздник впервые отметят в формате фестиваля — у «Чаши» организуют тематические площадки и маркет локальных брендов.

Вадим Вахрушев