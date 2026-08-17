Верховный суд отклонил апелляцию «Яблока» на снятие с выборов

Решение о снятии партии с выборов вступает в силу

Фото: Артем Дергунов

Верховный суд РФ рассмотрел апелляционную жалобу партии «Яблоко» на решение об исключении ее федерального списка кандидатов из избирательной кампании в Государственную думу.

— Решение Верховного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — огласил решение суд.



Это означает, что решение о снятии «Яблока» с выборов окончательно вступает в законную силу. Партия не сможет участвовать в предстоящих думских выборах. При этом решение суда не затрагивает кандидатов от «Яблока», которые уже зарегистрированы в одномандатных избирательных округах — они сохраняют право на участие в выборах.

Ранее Верховный суд России исключил партию «Яблоко» из числа участников выборов в Государственную думу, полностью удовлетворив иск, поданный партией «Родина». Основные претензии касались нарушений законодательства об интеллектуальной собственности и предполагаемой иностранной поддержки «Яблока».

Вадим Вахрушев