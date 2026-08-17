Wildberries поможет сотрудникам пострадавших складов найти новую работу

Кроме того, увеличена стоимость отдельных операций и подготовлены бонусные выплаты

Фото: Максим Платонов

Группа RWB поможет найти новую работу сотрудникам и исполнителям, которые пострадали из-за закрытия складских комплексов Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе компании, в состав которой входит маркетплейс.

RWB рассматривает различные варианты занятости, в том числе продолжение работы на объекте при наличии такой возможности, перевод в другие подразделения или поиск индивидуального решения. Для упрощения перехода организованы бесплатный трансфер до других объектов и возможность временного проживания в общежитиях.

Кроме того, увеличена стоимость отдельных операций и подготовлены бонусные выплаты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В регионах, где расположены пострадавшие склады, уже прошли ярмарки вакансий с участием потенциальных работодателей (Тульская и Самарская области). Такие мероприятия также запланированы в Удмуртии, Волгоградской, Пензенской областях и Краснодарском крае.

Напомним, складские комплексы Wildberries регулярно попадают под атаку украинских БПЛА. С 18 июля вражеские беспилотники атаковали более десяти логистических центров маркетплейса. В том числе объекты в Подмосковье, Удмуртии, Башкортостане, Владимирской области и ряде других регионов страны.

В ответ команда RWB (объединенная компания Wildberries и оператора рекламы Russ) анонсировала антикризисную программу. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин