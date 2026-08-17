Татарстан и китайская провинция Шаньдун создадут консорциум из 24 вузов

Меморандум о CRUTech подписан на высшем государственном уровне

В Казани на форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» представили концепцию нового образовательного проекта. Консорциум CRUTech (Китайско-Российский университет передовых технологий) объединит 24 высших учебных заведения — 10 из Татарстана и 14 из китайской провинции Шаньдун. Об этом рассказал помощник главы Татарстана Альберт Гильмутдинов.

— Меморандум о реализации этого проекта был подписан во время визита президента России в Пекин в конце мая текущего года, то есть статус этого проекта выходит на самый высший государственный уровень, — рассказал Гильмутдинов.

Координатором со стороны Татарстана выступает Казанский федеральный университет.

Состав участников со стороны Татарстана (10 вузов):

Казанский федеральный университет;

КНИТУ-КАИ;

Казанский государственный энергетический университет;

Казанский государственный архитектурно-строительный университет;

Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти»;

Университет Иннополис;

Казанский государственный медицинский университет;

Казанский государственный аграрный университет;

Казанский государственный институт культуры;

Казанский инновационный университет имени Тимирясова.

Со стороны Китая — 14 университетов провинции Шаньдун.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Как отметил проректор КФУ Тимирхан Алишев, особенность CRUTech в том, что в проекте задействованы не только вузы, но и целые регионы — промышленно развитый Татарстан и один из передовых регионов Китая, провинция Шаньдун. Задача консорциума — перевести сотрудничество из разрозненных контактов в систему совместных образовательных и научных проектов.

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Вадим Вахрушев