ФАС выявила 11 случаев злоупотреблений со стороны региональных операторов ТКО
В числе наиболее распространенных нарушений значатся навязывание невыгодных условий договора, отказ или уклонение от заключения договоров и необоснованное прекращение оказания услуг
С начала 2026 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала 11 предупреждений региональным операторам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
В числе наиболее распространенных нарушений значатся навязывание невыгодных условий договора, отказ или уклонение от заключения договоров и необоснованное прекращение оказания услуг.
Также за этот период вынесено четыре решения и одно предписание о нарушении закона о защите конкуренции. Пресечение таких нарушений позволяет защитить права добросовестных участников рынка и сформировать обоснованный платеж граждан за услугу по обращению с ТКО, уточняет ФАС.
Напомним, сегодня «Российский экологический оператор» получил нового руководителя.
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