Празднование Дня города и республики в Казани завершится салютом
Проведение массовых мероприятий повлечет за собой и ограничения движения транспорта
30 августа в 22:00 в честь Дня города и республики в Казани дадут праздничный салют. Наблюдать за ним можно будет с любой набережной Казанки. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил замруководителя исполкома столицы Татарстана Азат Абзалов.
Причем проведение массовых мероприятий повлечет за собой и ограничения движения транспортных средств.
— Акватория Казанки 30 августа также будет недоступна для движения маломерных судов, — предупредил он.
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