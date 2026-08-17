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Празднование Дня города и республики в Казани завершится салютом

10:53, 17.08.2026

Проведение массовых мероприятий повлечет за собой и ограничения движения транспорта

Празднование Дня города и республики в Казани завершится салютом
Фото: Динар Фатыхов

30 августа в 22:00 в честь Дня города и республики в Казани дадут праздничный салют. Наблюдать за ним можно будет с любой набережной Казанки. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил замруководителя исполкома столицы Татарстана Азат Абзалов.

Причем проведение массовых мероприятий повлечет за собой и ограничения движения транспортных средств.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Акватория Казанки 30 августа также будет недоступна для движения маломерных судов, — предупредил он.

Никита Егоров

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