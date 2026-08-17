На День города в Казани выступят Uma2rman, Гузель Уразова, будет трибьют Ильгаму Шакирову

Праздник впервые отметят в формате фестиваля

Фото: Арсений Фавстрицкий

В 2026 году в честь Дня города и республики в Казани пройдут концерты с участием рок-группы Uma2rman, Гузель Уразовой и артистов Казанской филармонии, ожидается трибьют Ильгаму Шакирову. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал замруководителя исполкома столицы Татарстана Азат Абзалов.

В этом году День города впервые отметят в формате фестиваля. У «Чаши» с 15:00 можно будет посмотреть тематические площадки и фестивальный маркет с продукцией локальных брендов, а также поучаствовать в дискуссии на тему развития современной Казани и ее туристической привлекательности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причем в связи с проводимыми мероприятиями 30 августа в городе перекроют улицу С. Хакима (на участке от ул. Декабристов до Абсалямова), а также парковку у ЗАГСа и ул. Федосеевскую (от ул. Батурина до ул. Касаткина) на площади у Дворца земледельцев.

В праздничный день, 30 августа, общественный транспорт будет работать по графикам выходного дня с продлением режима работы до 22:30. После салюта планируется спецподача автобусных маршрутов во все районы города.

Никита Егоров