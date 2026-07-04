Бизнес-обзор: Ефим Климов реорганизует бизнес, «ТаграСу» выписали штраф в Крыму

«Татнефть» сменила главного шефа сети корпоративных столовых

Фото: Реальное время

На этой неделе казанская IТ-компания «Эттон груп» Ефима Климова сообщила о начале реорганизации в группе. В Крыму оштрафовали «Таграс-Энергосервис» за сорванную стройку детсада за полмиллиарда рублей — татарстанского подрядчика отстранили за низкие темпы работ. «Татнефть» провела кадровую рокировку в собственном предприятии общепита — «Татнефть-УРС», отвечающее за обеспечение нефтяников горячим питанием, возглавил начальник отдела соцпрограмм. Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Подрядчик из Татарстана сорвал в Крыму стройку детсада за полмиллиарда

Суд удовлетворил иск первого зампрокурора Крыма к компании «Таграс-Энергосервис». Представляя интересы республики в лице региональных Минстроя и ГУКС РК, он требовал взыскать с татарстанского подрядчика 161,9 млн рублей в качестве ущерба (штрафа) за сорванное строительство детского сада в Симферополе.

Контракт стоимостью 498 млн рублей с дочерним предприятием холдинга «ТаграС» заключили в августе 2021 года. Компания должна была возвести дошкольное учреждение на 160 мест в селе Трехпрудное в районе улицы Мэктеп к 1 сентября 2022 года. В дальнейшем сроки стройки неоднократно продлевали, но и с последним установленным дедлайном — 30 ноября 2023 года — строители явно не укладывались в график. Летом того года проверка показала, что «на объекте отсутствует рабочий персонал и рабочая техника», объем выполненных работ составляет всего 7%, а срок просрочки по разным видам работ превышает 100 дней, например только по фундаментам — 172 дня.

В итоге сделку расторгли, подрядчика внесли в список недобросовестных поставщиков и потребовали вернуть деньги — 346,8 млн. Детсад достроила другая компания, объект сдали только в 2024 году. В суде «Таграс-Энергосервис» пытался перенести рассмотрение дела о взыскании ущерба в татарстанский арбитраж, но ему отказали, поскольку местом исполнения контракта был Крым.

Дочка татарстанского холдинга — крупная компания с сервисными подразделениями по обслуживанию, строительству и ремонту энергетических объектов. В 2021 году ей достался еще один тендер от Главного управления капстроительства Крыма — на стройку детсада в Евпатории за 441 млн рублей. Этот контракт был исполнен, но с подрядчика также взыскивали неустойку за просрочку и ненадлежащее исполнение обязательств. В прошлом году выручка предприятия сократилась на 19% и составила 1,85 млрд рублей, чистая прибыль упала в десятки раз — с 71 до 3,7 млн.

Реорганизация в группе «Эттон»

В четверг казанский ИТ-разработчик «Эттон груп» Ефима Климова заявил о решении общего собрания участников провести реорганизацию в форме присоединения к компании одного из структурных подразделений группы — «Эттон-Центр». В результате последнее прекратит свою деятельность. Требования кредиторов реорганизуемых обществ могут быть предъявлены не позднее 30 дней, говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прошлой весной состав акционеров «Эттон груп» изменился — компанией владели трое: ее глава — Климов (30%), Равиль Каримов (25%) и Наталья Панфилова (45%). В апреле 2025-го обладательница самой большой доли вышла из уставного капитала. У Каримова осталось 17,5% акций, у Климова — 21%. Долю в 30% получила Анастасия Руднева (30%), собственница и глава московской фирмы по аренде и управлению недвижимостью «Восточный квартал», а также казанский бизнесмен Роберт Алиакберов (31,5%), в прошлом один из бенефициаров татарстанской девелоперской группы ICN Group, которая строила люксовый отель «Монт Ярд» в Красной Поляне перед Олимпиадой 2014 года в Сочи.

Алиакберова и второго собственника ICN Романа Галактионова называли соратниками главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, которые стали развивать собственный бизнес. Предпринимателям принадлежала ныне ликвидированная компания «ГСС Инжиниринг», которая, кроме олимпийских проектов, участвовала в стройках Универсиады-2013.

Те же собственники — Климов, Каримов, Руднева и Алиакберов — контролируют фирму «Эттон-Центр». Сейчас все их доли в обеих компаниях под обременением в «Банке НБС».

Компания «Эттон» — резидент «Сколково» и ОЭЗ «Иннополис», занимается разработкой цифровых решений для «Роснефти», «Газпрома», «Новатэка» и других крупных представителей нефтегазовой отрасли. Ее глава Ефим Климов с 2022 года — президент Федерации прыжков в воду в Татарстане.

«Татнефть» сменила шефа сети общественного питания

В понедельник в аппарате «Татнефти» произошли кадровые изменения. Дочернее предприятие — ООО «Татнефть‑УРС» (Управление рабочего снабжения), отвечающее за организацию питания собственных сотрудников и ряда сторонних организаций, возглавил Рамиль Зайдуллин, начальник отдела социальных программ головной компании.

Прежний руководитель — Наиля Латфуллина — проработала на этом посту всего несколько месяцев — с апреля 2026 года.

«Татнефть‑УРС» выступает ключевым звеном в системе социального обеспечения работников нефтяной компании: предприятие поставляет горячие обеды в сети столовых, развивает дополнительные форматы — от кулинарии «Верный курс» до банкетных залов и доставки еды. Инфраструктура охватывает семь районов — Альметьевский, Азнакаевский, Бавлинский, Лениногорский, Сармановский, Нурлатский и Нижнекамский. В составе сети — 167 точек столовых на 6362 посадочных места, а также 10 розничных магазинов общей площадью 803,4 кв. м.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предприятие выпускает полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные изделия, в кафе «Акчарлак» идет выпечка хлеба. Доля собственной продукции в общем обороте превысила 70%. Горячим питанием компания обеспечивает нефтяников и в полевых условиях у скважин, и на других объектах: повара работают в столовой при санатории «ЯН» и в ресторане при горнолыжном комплексе.

Рамиль Зайдуллин — кадровый сотрудник «Татнефти» с большим опытом работы в производственном и социальном блоках, а также депутат Горсовета Альметьевска. До управления отделом социальных программ руководил направлением вспомогательного производства в исполнительном аппарате компании. Карьеру начинал в НГДУ «Альметьевнефть», пройдя путь от рядового специалиста до замначальника цеха.

Выручка частных школ и падение прибыли рестораторов

На этой неделе «Реальное время» также рассказывало о других новостях татарстанского бизнеса. Ресторанный рынок республики балансирует на грани: издержки растут, спрос падает, маржа снизилась на 30—35%, а предприниматели все чаще чувствуют, что решения о правилах игры принимают без их участия. В интервью «Реальному времени» владелец татарстанской франшизы сети пиццерий «Додо» Вячеслав Миллер рассказал, как налоговая нагрузка, кадровый дефицит и падение трафика съедают прибыль, почему фастфуд становится самой «безопасной» нишей и на какие технологические решения делает ставку ресторатор, чтобы остаться на плаву.

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Почти 1,6 млрд рублей выручили пять самых прибыльных частных школ Казани в 2025 году — на их долю пришлось свыше 90% оборота всех коммерческих общеобразовательных учреждений столицы. Рейтинг, составленный «Реальным временем» на основе открытых финансовых данных, возглавили «Международная школа Казани», «Бала‑Сити», «Унискул», начальная школа «Академия навыков» и старейшая частная школа города «Елена‑сервис». Подробнее о динамике рынка платного среднего образования, доходах образовательных учреждений и перспективах сегмента — в нашем материале.