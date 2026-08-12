В Заинске откроют новый Дворец единоборств

Строительные работы на объекте велись с февраля 2026 года

В Заинске готовится к открытию новый Дворец единоборств. Накануне объект осмотрел раис Татарстана Рустам Минниханов.

Строительство дворца стартовало в феврале этого года. Общая площадь здания составляет 1927 кв. м. В распоряжении спортсменов универсальный зал (1132,3 кв. м) с тремя коврами для борьбы размером 12 на 12 метров, две раздевалки с душевыми, медицинский кабинет и тренажерный зал на втором этаже.

— Новый Дворец единоборств — отличное подспорье для подрастающего поколения. Новая инфраструктура даст дополнительный импульс для того, чтобы в Татарстане вырастало еще больше чемпионов, — заявил министр спорта республики Владимир Леонов.

На базе объекта будет работать спортивная школа «Зай», где сейчас занимаются 858 воспитанников под руководством 19 тренеров-преподавателей.

Девять воспитанников школы носят звание мастера спорта России, 22 являются кандидатами в мастера. По итогам 2025–2026 учебного года спортсмены завоевали 17 золотых, 10 серебряных и 24 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях и стартах ПФО.

Напомним, накануне Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Сармановский и Заинский районы Татарстана.

Зульфат Шафигуллин