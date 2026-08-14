Новым игроком УНИКСа стал Анхель Дельгадо

В прошлом сезоне он выступал за турецкий «Трабзонспор»

Фото: предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с доминиканским центровым Анхелем Дельгадо. Соглашение с 31-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

— В прошлом чемпионате выпускник американского университета Сетон-Холл защищал цвета турецкого «Трабзонспора», — сообщает пресс-служба казанского клуба.

Рост игрока — 208 сантиметров, вес — 111 килограммов. В 25 матчах национального первенства он проводил на площадке в среднем 21,8 минуты, набирая 9,7 очка, делая 5,6 подбора и 1,0 передачи за игру.

Ранее казанский УНИКС объявил о подписании однолетнего контракта с центровым Сергеем Клюевым. В активе 26-летнего баскетболиста — победа в Единой лиге ВТБ и чемпионство России в составе ЦСКА.

Вадим Вахрушев