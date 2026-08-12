Матч «Рубина» с «Ростовом» обслужит судья Абросимов

За видеоповторы ответственным назначен Павел Шадыханов

Фото: Динар Фатыхов

Матч «Рубина» с «Ростовом» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым. Список судейских назначений опубликовал Российский футбольный союз (РФС).

Помогать Абросимову в матче «Ростов» — «Рубин» будут Кирилл Большаков и Егор Болховитин, резервным назначен Олег Гусаков. За видеоповторы VAR ответственным поставили Павла Шадыханова, а на AVAR поработает Евгений Буланов, инспектор встречи — Олег Соколов.

Встреча между «Ростовом» и «Рубином» пройдет в субботу, 15 августа, в Ростове-на-Дону в 18.30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер». Допуск болельщиков на стадион может быть ограничен из-за последствий урагана, в результате которого оказался поврежден медиафасад ростовской арены.

Центральным матчем 4-го тура РПЛ станет игра в Санкт-Петербурге, где чемпион «Зенит» примет московское «Динамо». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым, который ранее работал на поединке «Рубин» — «Краснодар» в Казани. По окончании игры судья получил угрозы от неизвестных лиц на казанском стадионе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее Иван Абросимов отработал матч «Рубина» в Махачкале против местного «Динамо», который стал первой официальной игрой казанцев под руководством Франка Артиги. Также в прошлом сезоне арбитр отсудил встречи казанского клуба с «Ахматом» (2:0) в Грозном, «Локомотивом» (3:0) в Казани и «Спартаком» (1:2) в Москве. Всего Абросимов работал главным судьей на пяти матчах «Рубина» в РПЛ, в трех из которых казанцы победили и дважды проиграли.

Зульфат Шафигуллин