Российские гимнастки прибыли в Германию на чемпионат мира
Сборная в групповых упражнениях прибудет 13 августа
Первые российские спортсменки уже добрались до Германии для участия в мировом первенстве по художественной гимнастике.
— «Художницы», которые выступят в индивидуальной программе, все прибыли во Франкфурт-на-Майне, — сообщает ТАСС.
Групповая команда вылетит позже — ее приезд ожидается на следующий день после открытия турнира. В личном первенстве страну представят София Ильтерякова, Мария Борисова и Арина Ковшова.
Соревнования стартуют 12 августа и продлятся до 16-го числа.
Ранее сообщалось, что Мельникова и еще три российские гимнастки получили визы и выступят на чемпионате Европы в Хорватии. До этого власти страны-организатора турнира отказывались впускать ряд ведущих гимнастов России на свою территорию.
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