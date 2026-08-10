Российские гимнастки прибыли в Германию на чемпионат мира

Сборная в групповых упражнениях прибудет 13 августа

Фото: Динар Фатыхов

Первые российские спортсменки уже добрались до Германии для участия в мировом первенстве по художественной гимнастике.

— «Художницы», которые выступят в индивидуальной программе, все прибыли во Франкфурт-на-Майне, — сообщает ТАСС.

Групповая команда вылетит позже — ее приезд ожидается на следующий день после открытия турнира. В личном первенстве страну представят София Ильтерякова, Мария Борисова и Арина Ковшова.

Соревнования стартуют 12 августа и продлятся до 16-го числа.

Ранее сообщалось, что Мельникова и еще три российские гимнастки получили визы и выступят на чемпионате Европы в Хорватии. До этого власти страны-организатора турнира отказывались впускать ряд ведущих гимнастов России на свою территорию.



Вадим Вахрушев