Спортивный директор «Нефтехимика» высказался об оскудении рынка НСА в КХЛ в 2026 году

Антон Марчинский поделился, с какими трудностями сталкивается клуб при комплектовании команды на новый сезон

Фото: Динар Фатыхов

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «Реальному времени» высказался об оскудевающем рынке неограниченно свободных агентов (НСА) в КХЛ в 2026 году.

— Когда я начал три года назад свою работу, уже тогда понимал, что в лиге все идет к тому, что своими кадрами клубы будут дорожить и на рынок будут выходить единицы игроков уровня топ-6, но там и ценник будет очень высоким. Поэтому мы идем своим путем: делаем акцент на воспитании своих ребят, даем больше возможностей молодым хоккеистам, обращаем внимание на рынок ВХЛ.

Я готовился к этому, поэтому для меня неудивительно, что происходит сейчас в КХЛ на рынке свободных агентов. Фактически мы видим, что последние три-четыре года в лиге крутились одни и те же ребята, менявшие клубную прописку. В итоге многие уже не могут найти себе работу. Второе межсезонье наблюдаю, как ребята, будучи на очень хороших контрактах, не имеют предложений на следующий сезон. Кто ветераны с именем, заслугами еще получают контракты, но уже на более скромных условиях. Поэтому, повторюсь, для меня ничего удивительного. Мы были к этому готовы, у нас одна из самых молодых команд в лиге. Есть многолетние лидеры и есть молодые ребята, которые тихонько начинают выходить на лидирующие позиции. Такая преемственность своего рода, — сказал Марчинский.

Сезон КХЛ-2026/27 для «Нефтехимика» стартует 6 сентября. Первый матч нижнекамцы в регулярном чемпионате проведут против «Шанхай Дрэгонс».

Евгений Романов