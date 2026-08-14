Россияне установили рекорд Европы в смешанной эстафете на ЧЕ в Париже

Спортсмены установили новый рекорд турнира — 3 минуты 19,95 секунды

Фото: Реальное время

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже российская сборная завоевала золото в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В составе квартета выступили Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина.

Команда показала результат 3 минуты 19,95 секунды, который стал новым рекордом чемпионатов Европы. Прежнее достижение принадлежало французам и держалось с 2018 года (3.22,07). Серебро досталось пловцам из Нидерландов (3.20,09), бронзу взяли итальянцы (3.20,80).

Эта победа пополнила медальную копилку россиян на турнире: теперь в активе сборной 26 наград — 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.

Ранее на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже российская пловчиха Дарья Клепикова завоевала бронзовую награду на дистанции 100 метров баттерфляем. Она показала результат 56,76 секунды.

Вадим Вахрушев