Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий будет тренировать медиафутбольную сборную

Первый матч под его руководством команда проведет 4 сентября

Фото: Ринат Назметдинов

Бывший главный тренер сборной России и казанского клуба Рубин Леонид Слуцкий возглавил медиафутбольную сборную страны. Об этом сообщила пресс-служба команды.

— Уверены, с таким опытным специалистом мы добьемся больших высот, — написали они в своих социальных сетях.

4 сентября команда под его руководством проведет первый матч — в Душанбе против сборной Таджикистана.

Ранее Слуцкий покинул пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа», который он занимал с 2024 года. За время работы в Китае специалист дважды выигрывал Суперкубок страны.

Также сообщалось о том, что российские пловчихи завоевали бронзу чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете 4x200 м вольным стилем.

Вадим Вахрушев