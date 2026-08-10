Франк Артига: «Я рассчитываю, что у нас будут трансферы»

Главный тренер «Рубина» заявил, что клуб нуждается в усилении состава

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Франк Артига в беседе с корреспондентом «Реального времени» заявил, что казанская команда нуждается в усилении состава до закрытия трансферного окна в РПЛ.

— Я рассчитываю, что у нас будут трансферы, но не знаю, когда это произойдет. Нам предстоит искать новые решения. Есть Сиве, но это нападающий другого рода. Если вы помните, в прошлом году я говорил, что мы не стали менять схему. Состав подобран под манеру игры в пять защитников. А мы бы хотели сделать следующий шаг в атакующий профиль. И это зависит от боевых единиц. У нас есть пополнение: Игнатьев, Самошников, Начо. Эти пополнения не несут атакующего профиля. Хотелось бы пополнение центрального полузащитника, возможно десятки, возможно нападающего, — сказал Артига.

На минувшей неделе «Рубин» официально объявил о расставании с нападающим Мирлиндом Даку. Албанский форвард перешел в «Спартак» за 11 млн евро.

Евгений Романов