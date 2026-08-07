Сборная России пропустит шахматную Олимпиаду в Самарканде
Причиной стали санкции
Российские шахматисты не выступят на 46-й Всемирной шахматной Олимпиаде, которая пройдет в Самарканде с 16 по 27 сентября. В опубликованном списке участников сборная России отсутствует.
Причина — санкции, введенные Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) в июне 2026 года в отношении Федерации шахмат России (ФШР). Ограничения стали следствием неисполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS), которое предписывало российской стороне прекратить деятельность на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму.
Поскольку требования не были выполнены в установленный срок, ФИДЕ приостановила членство ФШР.
Ранее российские легкоатлеты не получили допуска к юношеским Олимпийским играм.
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