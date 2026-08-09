«Рубин» сыграл вничью против «Оренбурга» в матче третьего тура РПЛ
Казанцы пропустили первыми, но смогли уйти от поражения
«Рубин» сыграл вничью против «Оренбурга» в матче третьего тура РПЛ.
Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 1:1.
Первыми забили футболисты «Оренбурга». Эмил Ценов с передачи Максима Сивиса открыл счет в матче — 1:0.
Казанцы сумели отыграться на 60-й минуте. Нападающий «Рубина» Жак Сиве пробил головой, мяч, отрикошетив от Алексея Татаева, закатился в ворота — 1:1.
Таким образом, после трех туров у команды Франка Артиги четыре очка. Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет против «Ростова» на выезде.
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