Фестиваль воздушных змеев и воздухоплавания пройдет в Болгаре летом

В программе — массовый запуск 600 воздушных змеев, соревнования по авиамоделизму и огненные шоу

Всероссийский фестиваль воздушных змеев и воздухоплавания «Мечтатели» впервые пройдет в Болгаре этим летом. Мероприятие разделят на два этапа: 11—14 и 16—19 июля, сообщил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

— Это первый такой большой фестиваль, который будет проходить в России. У нас есть фестиваль воздухоплавания с аэростатами, авиамоделирования, но нет большого фестиваля, который объединял бы и младших, и старших членов семьи, — подчеркнул он.

Программа с 11 по 14 июля будет посвящена воздушным змеям, в частности, на фестивале пройдут 100 мастер-классов по их изготовлению. В воздух поднимут одновременно 600 воздушных змеев. По словам Кокурина, массовый запуск хотели отразить в Книге рекордов России, но, узнав о стоимости регистрации — около 700 тыс. рублей, — отказались от этой идеи.

предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

13 и 14 июля пройдут мероприятия, посвященные авиамоделизму. В эти даты проведут Кубок Великого Болгара по авиамодельному спорту в трех номинациях, включая электрические и бензиновые двигатели, ракетостроение.

По вечерам 11 и 18 июля участников ждут огненные шоу. Сказки, связанные с небом, покажут коллективы со всей России.

Ожидаемый турпоток — 11 тыс. гостей, говорится в продемонстрированной презентации.

Галия Гарифуллина