«Рубин» сыграет против «Краснодара» в первом туре РПЛ сезона-2026/27
Казанцы встретятся с серебряным призером минувшего чемпионата России по футболу
«Рубин» сыграет против «Краснодара» в первом туре сезона РПЛ — 2026/27.
Казанцам на «Ак Барс Арене» предстоит сразиться против серебряных призеров минувшего чемпионата России по футболу.
Встреча начнется в 18:00 по московскому времени 24 июля.
Полное расписание 1 тура РПЛ сезона-2026/27:
«Акрон» — «Зенит»;
«Динамо» Москва — «Крылья Советов»;
«Локомотив» Москва — «Ахмат»;
«Оренбург» — «Ростов»;
«Рубин» — «Краснодар»;
«Спартак» Москва — «Родина»;
«Факел» — «Динамо» Махачкала;
«ЦСКА — «Балтика».
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