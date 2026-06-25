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«Рубин» сыграет против «Краснодара» в первом туре РПЛ сезона-2026/27

06:31, 25.06.2026

Казанцы встретятся с серебряным призером минувшего чемпионата России по футболу

«Рубин» сыграет против «Краснодара» в первом туре РПЛ сезона-2026/27
Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

«Рубин» сыграет против «Краснодара» в первом туре сезона РПЛ — 2026/27.

Казанцам на «Ак Барс Арене» предстоит сразиться против серебряных призеров минувшего чемпионата России по футболу.

Встреча начнется в 18:00 по московскому времени 24 июля.

Полное расписание 1 тура РПЛ сезона-2026/27:

«Акрон» — «Зенит»;

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»;

«Локомотив» Москва — «Ахмат»;

«Оренбург» — «Ростов»;

«Рубин» — «Краснодар»;

«Спартак» Москва — «Родина»;

«Факел» — «Динамо» Махачкала;

«ЦСКА — «Балтика».

Евгений Романов

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