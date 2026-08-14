Российская пловчиха Дарья Клепикова завоевала бронзу на ЧЕ на дистанции 100 метров баттерфляем

Победительницей стала бельгийка Рос Ваноттердейк

Фото: Динар Фатыхов

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже Дарья Клепикова завоевала бронзу в финале на 100 метрах баттерфляем. Россиянка проплыла дистанцию за 56,76 секунды.

Победу одержала представительница Бельгии Рос Ваноттердейк с результатом 56,08 секунды. Второе место заняла немка Ангелина Келер (56,39 секунды).

21-летняя Клепикова имеет в активе победу на чемпионате мира в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров и серебро в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Эта бронза стала 22-й медалью российских спортсменов на текущем турнире. Ранее сообщалось, что мужская сборная России по плаванию завоевала серебряные медали в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Париже.

Вадим Вахрушев