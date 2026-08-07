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Фигуристки Валиева и Трусова получили нейтральный статус от ISU

19:00, 07.08.2026

Допуск действует с сезона-2026/27

Фигуристки Валиева и Трусова получили нейтральный статус от ISU
Фото: взято с сайта fsrussia.ru

Российские фигуристы получили разрешение от Международного союза конькобежцев на участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном качестве. Как сообщила пресс-служба ISU, в список допущенных вошли Камила Валиева и Александра Игнатова, которая ранее выступала под фамилией Трусова.

— ISU допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона-2026/27, — передает сообщение ТАСС.

В список одиночников также вошли Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Мария Захарова и Дина Хуснутдинова.

скриншот с телеграм-канала "Медицина Татарстана"

Среди парников допуск получили:

  • Александра Бойкова и Дмитрий Козловский;
  • Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров;
  • Анна Щербакова и Егор Гончаров;
  • Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано;
  • Ирина Хавронина и Девид Нарижный;
  • Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев;
  • Анна Коломенская и Артем Фролов;
  • Екатерина Чикмарева и Матвей Янченко.

Ранее сообщалось, что российских гимнастов допустили до участия в европейском первенстве. Чемпионат планируется провести в хорватской столице 12—23 августа.

Вадим Вахрушев

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