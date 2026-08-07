Фигуристки Валиева и Трусова получили нейтральный статус от ISU

Допуск действует с сезона-2026/27

Российские фигуристы получили разрешение от Международного союза конькобежцев на участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном качестве. Как сообщила пресс-служба ISU, в список допущенных вошли Камила Валиева и Александра Игнатова, которая ранее выступала под фамилией Трусова.

— ISU допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона-2026/27, — передает сообщение ТАСС.

В список одиночников также вошли Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Мария Захарова и Дина Хуснутдинова.

Среди парников допуск получили:

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский;

Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров;

Анна Щербакова и Егор Гончаров;

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано;

Ирина Хавронина и Девид Нарижный;

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев;

Анна Коломенская и Артем Фролов;

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченко.

Ранее сообщалось, что российских гимнастов допустили до участия в европейском первенстве. Чемпионат планируется провести в хорватской столице 12—23 августа.



Вадим Вахрушев