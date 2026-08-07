Фигуристки Валиева и Трусова получили нейтральный статус от ISU
Допуск действует с сезона-2026/27
Российские фигуристы получили разрешение от Международного союза конькобежцев на участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном качестве. Как сообщила пресс-служба ISU, в список допущенных вошли Камила Валиева и Александра Игнатова, которая ранее выступала под фамилией Трусова.
— ISU допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона-2026/27, — передает сообщение ТАСС.
В список одиночников также вошли Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Мария Захарова и Дина Хуснутдинова.
Среди парников допуск получили:
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский;
- Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров;
- Анна Щербакова и Егор Гончаров;
- Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано;
- Ирина Хавронина и Девид Нарижный;
- Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев;
- Анна Коломенская и Артем Фролов;
- Екатерина Чикмарева и Матвей Янченко.
Ранее сообщалось, что российских гимнастов допустили до участия в европейском первенстве. Чемпионат планируется провести в хорватской столице 12—23 августа.
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