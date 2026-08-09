Казань может принять ЧЕ по водным видам спорта в 2028 году

Этим вопросом займутся в ближайшие дни, заявил президент Европейской федерации плавания Антониу Силва

Фото: Динар Фатыхов

У Казани есть право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Это следовало из слов президента Европейской федерации плавания (European Aquatics) Антониу Силвы.

— У России есть право проводить чемпионат Европы 2028 года. Они не смогли провести турнир в 2024 году, теперь это поменялось на 2028 год. Надо оценить контекст, поговорить со всеми заинтересованными сторонами, Федерацией водных видов спорта России, европейской федерацией, правительством Татарстана, — сказал он ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, этим вопросом займутся «в ближайшие дни». «После мы пообщаемся с бюро European Aquatics и примем решение», — добавил Силва.

В июне министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил «Реальному времени», что в Казани верят в проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году, турнир остается в календаре международной федерации.



— Чемпионат Европы по водным видам спорта пока у нас стоит в графике на 2028 год. В этом году турнир пройдет в Париже. Там мы будем вести диалог с Европейской федерацией плавания (European Aquatics). И если все будет хорошо, то в 2028 году чемпионат Европы пройдет в Казани. Нам для этого ничего не надо делать, с точки зрения инфраструктуры у нас все есть. Вопрос зависит только от политического решения, — сказал Леонов.

Напомним, столица Татарстана должна была принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году. Однако из-за ситуации вокруг Украины турнир был перенесен.



Галия Гарифуллина