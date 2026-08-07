На матче «Рубин» — «Оренбург» изменят схему парковок в связи с проведением «Новой волны»

После окончания матча будет усилена работа общественного транспорта

Фото: Мария Зверева

В связи с проведением фестиваля «Новая волна» схема организации парковки на матче «Рубин» — «Оренбург» 9 августа будет временно изменена. Так, парковки P8 и P9 будут недоступны для посетителей матча, сообщила пресс-служба ФК «Рубин».

Для болельщиков будут дополнительно открыты:

— парковка P10;

— парковка Дворца водных видов спорта (ДВВС) по адресу: Казань, ул. С. Хакима, 70.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— При этом количество парковочных мест в непосредственной близости от стадиона остается ограниченным. По возможности просим отказаться от поездки на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом или такси, — говорится в сообщении.

Если вы все же планируете приехать на автомобиле, в районе стадиона также расположены парковки торговых объектов, которыми вы при наличии свободных мест можете воспользоваться самостоятельно:

— ТРК «XL» — проспект Хусаина Ямашева, 97;

— ТЦ «Савиново» — проспект Хусаина Ямашева, 93;

— гипермаркет «Лемана ПРО» — ул. Фатыха Амирхана, 3;

— гипермаркет «МЕГАСТРОЙ» — ул. Гаврилова, 5.

После окончания матча для удобства болельщиков будет усилена работа общественного транспорта, что позволит быстрее и комфортнее добраться домой.

Ранее сообщалось, что в Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубин» — «Спартак».

Никита Егоров