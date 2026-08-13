FIA разрешила российским гонщикам выступать с национальной символикой

Российским спортсменам вернули флаг и гимн на международных соревнованиях

Фото: Динар Фатыхов

Всемирный совет по автоспорту (WMSC), являющийся основным органом Международной автомобильной федерации (FIA), отменил ранее введенные ограничения для российских спортсменов.

— Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступления российских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном, — сообщает РИА «Новости».

В январе 2026 года команда «КАМАЗ-мастер» отказалась от участия в ралли «Дакар» из-за запрета на использование российской символики — аналогичное решение команда уже принимала в 2023 году. При этом требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Ранее СВР сообщила, что Евросоюз намерен сократить финансирование МОК и других спортивных организаций, если российских спортсменов допустят до соревнований. В ведомстве также отметили, что в ЕС планируют активизировать антироссийскую пропаганду и организовывать провокации против членов российских команд.



Вадим Вахрушев