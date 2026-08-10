Экс-защитник «Ак Барса» Степан Фальковский перешел в «Локомотив»

Защитник Степан Фальковский подписал однолетний контракт

Фото: Динар Фатыхов

Степан Фальковский продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве». Клуб объявил о подписании однолетнего соглашения с защитником, который предыдущие два сезона защищал цвета казанского «Ак Барса». Покинул защитник казанский клуб месяц назад.

— Соглашение с защитником рассчитано на один год, — сообщает пресс-служба ярославского клуба.

В минувшем регулярном чемпионате и плей-офф Фальковский провел 72 матча, в которых набрал 15 очков (2 гола + 13 передач). Также в его активе 139 заблокированных бросков и показатель полезности «+19».

Ранее «Ак Барс» обыграл «Нефтяник» по буллитам в товарищеской встрече, которая прошла в Альметьевске. Основное время матча завершилось со счетом 3:3.

Вадим Вахрушев