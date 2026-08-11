Спортивный директор «Нефтехимика» раскрыл подробности трансфера Ловелла

Антон Марчинский рассказал, как нижнекамский клуб вышел на американского защитника

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «Реальному времени» рассказал подробности трансфера защитника Тимоти Ловелла в нижнекамский клуб.

— Я просматривал лигу восточного побережья (ECHL). Было три-четыре хоккеиста, которые меня заинтересовали. Тимоти изначально не было в списке, я прорабатывал тех кандидатов, которых вели. Но они друг за другом отпадали. В итоге агент связался и предложил Ловелла. Я посмотрел его. Сразу бросилось в глаза легкое маневренное катание, как он владеет шайбой и видит площадку. Я понимаю, что по стилю он нам подходит. В созидании он может много. Направил тренерам, они посмотрели. Посовещались и решили, что стоит попробовать. Хороший возраст, хорошие атакующие навыки, на рынке легионеров пустота. А еще Лука Профака у нас — один легионер в команде. Это тоже не очень хорошо, несмотря на то, что коллектив в «Нефтехимике» сплоченный. Один легионер может заскучать в команде. Посмотрим, как Тимоти себя проявит в КХЛ, — заявил Марчинский.

В минувшем сезоне КХЛ «Нефтехимик» вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина от «Авангарда».

Евгений Романов