Семен Терехов: «Буду доказывать, что достоин быть в основном составе «Ак Барса»

Нападающий казанского клуба поделился своими ожиданиями в преддверии нового сезона КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Семен Терехов в интервью «Реальному времени» рассказал о личной мотивации в преддверии нового сезона КХЛ, оценил свой бросок, а также поведал, испытывает ли он особенные эмоции, когда приезжает из Казани в Альметьевск.

— Многие тебе пророчат первый по-настоящему полноценный сезон за «Ак Барс» в КХЛ. Наверняка уже хочется закрепиться прочно в основном составе команды?

— Конечно, хочется. Много работаю для этого. Есть ли какое-то давление? Ну чуть-чуть волнение есть. Потому что до этого полноценные сезоны в КХЛ за «Ак Барс» я не проводил. Буду доказывать тренерскому штабу, что достоин быть в основном составе команды.

— Чувствуется, что тебе удобно играть в связке с Кириллом Семеновым. Для тебя он лучший партнер в «Ак Барсе» в качестве центрального нападающего?

— У нас все профессионалы. В принципе, мне со всеми комфортно играть. Тут какое решение тренерский штаб примет, с тем и буду играть. Мне только работать остается на льду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Многие в «Ак Барсе» отмечают, что у тебя один из сильнейших бросков в КХЛ во всех аспектах. Сам так считаешь?

— Приятно это слышать. Но, думаю, мне надо еще в точности добавить. Силы хватает, но главное — это, конечно, точность броска.

— Когда играешь в свитере «Ак Барса» против «Нефтяника», особенно в Альметьевске, испытываешь трогательные эмоции? Каждая поездка сюда для тебя, наверное, особенно сентиментальна?

— Мне кажется, я в Альметьевск из «Ак Барса» наездился на несколько десятков лет вперед (улыбается). Со всеми ребятами в «Нефтянике» прекрасно общаюсь, приятно увидеть их лишний раз.

Евгений Романов