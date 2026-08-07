Гимнастки Мельникова и Листунова пропустят ЧЕ из-за отказа в визах

Хорватская сторона отказала им в выдаче виз, указав причиной недостаточное обоснование цели поездки

Фото: Динар Фатыхов

Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова не смогут выступить на европейском первенстве в Загребе. Как сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России, причиной стал отказ Хорватии в оформлении виз.

— В качестве причины отказа указано: «Не представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания», — сообщает пресс-служба.

При этом все заявки на визы для российской делегации подавались одновременно с одинаковым пакетом подтверждающих бумаг, а остальные 56 членов делегации визы оформили успешно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вместе с Мельниковой и Листуновой визы не получили Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Алексей Усачев, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский.

— Это ставит под вопрос равные условия участия в квалификационных соревнованиях для спортсменов всех национальных федераций, — сообщают представители федерации.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой).

Вадим Вахрушев