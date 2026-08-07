Гимнастки Мельникова и Листунова пропустят ЧЕ из-за отказа в визах
Хорватская сторона отказала им в выдаче виз, указав причиной недостаточное обоснование цели поездки
Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова не смогут выступить на европейском первенстве в Загребе. Как сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России, причиной стал отказ Хорватии в оформлении виз.
— В качестве причины отказа указано: «Не представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания», — сообщает пресс-служба.
При этом все заявки на визы для российской делегации подавались одновременно с одинаковым пакетом подтверждающих бумаг, а остальные 56 членов делегации визы оформили успешно.
Вместе с Мельниковой и Листуновой визы не получили Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Алексей Усачев, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский.
— Это ставит под вопрос равные условия участия в квалификационных соревнованиях для спортсменов всех национальных федераций, — сообщают представители федерации.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой).
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