В Казани на время матча «Рубина» против «Спартака» запустят спецшаттлы

Автобусы начнут отправляться в 16:00 и будут работать до 18:20 от станции метро «Козья Слобода»

Фото: Реальное время

19 августа в Казани для болельщиков матча «Рубин» с московским «Спартаком» будут организованы специальные шаттлы. Они будут курсировать от станции метро «Козья Слобода» до «Ак Барс Арены», сообщила мэрия города.

Автобусы начнут отправляться в 16:00 и будут работать до 18:20 от станции метро «Козья Слобода» со стороны улицы Чистопольской, 2. После завершения матча шаттлы будут находиться на остановке «Футбольный стадион Казань Арена» рядом с улицей Чистопольской, 79. Запланированы отправления на 20:40, 20:50 и 21:00.

мэрия Казани

Дополнительно, после игры будет увеличено количество общественного транспорта. Организаторы советуют болельщикам оставить личные автомобили дома и воспользоваться общественным транспортом или такси.

Также 19 августа будет временно изменена схема парковки возле стадиона. Парковки P8 и P9 закроются в связи с подготовкой к конкурсу «Новая волна». Автомобилисты смогут воспользоваться парковкой P10 на территории «Ак Барс Арены», а также парковкой Дворца водных видов спорта по адресу: улица Сибгата Хакима, 70. При наличии свободных мест также возможна парковка на территории ближайших торговых объектов.

Ранее экс-президент ФК «Рубин» Дмитрий Самаренкин рассказал о детской мечте о футболе, большом спорте и победах казанского клуба.

Никита Егоров