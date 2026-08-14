«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в товарищеском матче
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нижнекамцев
«Ак Барс» уступил «Нефтехимику» в товарищеском матче.
Встреча в столице Татарстана завершилась победой нижнекамцев со счетом 2:1.
В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Евгений Митякин и Рафаэль Бикмуллин.
У «Ак Барса» единственный гол забил нападающий Кирилл Семенов.
Следующий товарищеский матч в рамках предсезонных сборов «Ак Барс» проведет 20 августа против московского «Динамо». «Нефтехимик», в свою очередь, сразится с «Локомотивом» 26 августа.
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