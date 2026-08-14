Новости спорта

22:10 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в товарищеском матче

19:47, 14.08.2026

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нижнекамцев

«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в товарищеском матче
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» уступил «Нефтехимику» в товарищеском матче.

Встреча в столице Татарстана завершилась победой нижнекамцев со счетом 2:1.

В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Евгений Митякин и Рафаэль Бикмуллин.

У «Ак Барса» единственный гол забил нападающий Кирилл Семенов.

Следующий товарищеский матч в рамках предсезонных сборов «Ак Барс» проведет 20 августа против московского «Динамо». «Нефтехимик», в свою очередь, сразится с «Локомотивом» 26 августа.

Евгений Романов

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также