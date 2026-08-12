КХЛ опубликовала время домашних матчей «Ак Барса» и «Нефтехимика»

Чемпионат стартует уже 5 сентября

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» будет проводить домашние матчи нового сезона по будням в 19:00 по московскому времени, по выходным — в 17:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ, утвердившая время начала встреч для всех команд на сезон-2026/2027.

Нижнекамский «Нефтехимик» в новом сезоне будет играть дома по будням в 19:00, по выходным — в 14:00 мск и 17:00 мск.

Чемпионат стартует 5 сентября. В первый день «регулярки» пройдет пять матчей, стартовым из них станет встреча «Локомотива» и «Трактора» в Ярославле.

В 19-м сезоне команды проведут по 68 игр. Количество игровых дней останется прежним — 182. Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2027 года и включит 748 матчей. Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2027 года.

Ранее сообщалось, что экс-защитник «Ак Барса» Степан Фальковский подписал однолетний контракт с «Локомотивом».

Алсу Сабирзанова