В Казани пройдет товарищеский матч сборных России и Ирана
Игра состоится 29 сентября
В Казани 29 сентября состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС)
Место проведения — стадион «Ак Барс Арена».
Напомним, клубы и сборные из России отстранены от международных соревнований по футболу с весны 2022 года. В отношении российского футбола продолжают действовать санкции.
Сборные России и Ирана уже встречались в Казани в рамках товарищеской игры в 2017 году, встреча завершилась вничью 1:1.
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