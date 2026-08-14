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В Казани пройдет товарищеский матч сборных России и Ирана

12:17, 14.08.2026

Игра состоится 29 сентября

В Казани пройдет товарищеский матч сборных России и Ирана
Фото: Олег Тихонов

В Казани 29 сентября состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС)

Место проведения — стадион «Ак Барс Арена».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, клубы и сборные из России отстранены от международных соревнований по футболу с весны 2022 года. В отношении российского футбола продолжают действовать санкции.

Сборные России и Ирана уже встречались в Казани в рамках товарищеской игры в 2017 году, встреча завершилась вничью 1:1.

Никита Егоров

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