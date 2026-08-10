Мельникова и еще три российских гимнаста получили визы и выступят на ЧЕ в Хорватии

Ранее власти страны-организатора турнира отказались впускать ряд ведущих гимнастов России на свою территорию

Фото: Динар Фатыхов

Лидер сборной России Ангелина Мельникова и еще три российских гимнаста получили визы, дающие право выступить на чемпионате Европы в Хорватии. Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.

По уточненным данным, право выступить в Хорватии получили Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев. Активную помощь в решении вопроса оказали МИД РФ и руководство Хорватского гимнастического союза.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее власти страны-организатора турнира отказались впускать ряд ведущих гимнастов России на свою территорию. В том числе Ангелину Мельникову, Викторию Листунову, Анну Калмыкову, Лейлу Васильеву, Алексея Усачева, Сергея Найдина и Евгения Киселя.

В качестве причины отказа власти Хорватии указывали пункт: «Не представлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания». При этом все заявки на визы для всей российской делегации подавались одновременно с одинаковым пакетом подтверждающих бумаг, а остальные 56 членов делегации визы оформили успешно.

В ноябре прошлого года Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.

Зульфат Шафигуллин