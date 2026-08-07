Анвар Гатиятулин: «Молодежь старается, для нас это главное»

Наставник «Ак Барса» подвел итоги товарищеского матча с «Нефтяником»

Фото: @ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Реального времени» подвел итоги встречи с «Нефтяником» (4:3, по булл.).

— Мы рассматривали этот матч как традиционный для болельщиков. Но вы правильно говорите — мы хотим просмотреть как можно больше молодых ребят, потому что никакая игра не заменит тренировки. В принципе, видим, что желание у ребят хорошее. Понятно, что ребята постарше всего три дня катаются, видно, еще не пришли все навыки после отпуска. Но молодежь старается, для нас это главное, — заявил Гатиятулин.

В составе «Ак Барса» во вчерашнем матче против «Нефтяника» голами в основное время отметились Малик Саберзянов, Семен Терехов и Максим Быков.

Евгений Романов