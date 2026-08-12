Казанский гандбольный клуб «Зилант» сменит логотип

В прошлом он выступал под названием «КАИ-Зилант» в Суперлиге и еврокубках

Фото: телеграм-канал клуба «Зилант»

Казанский гандбольный клуб «Зилант» объявил о предстоящей смене названия и эмблемы. В своем телеграм-канале клуб разместил изображение текущего логотипа и скрытый новый. Само название клуба пока не раскрыто, однако команда обещала сделать это в ближайшем будущем.

В расписании Суперлиги — чемпионата России по гандболу среди мужских команд на сезон 2026/27, опубликованном Федерацией гандбола России, казанский клуб указан как «Ак Барс», в то время как название «Зилант» отсутствует.

Команда вошла в элитный дивизион как победитель Высшей лиги, заменив выбытого омского «Скифа». В турнире сезона-2026/27 примут участие 12 клубов, старт которого запланирован на 30 августа. Первый матч «Ак Барс» проведет 31 августа в Санкт-Петербурге против «Зенита». Регулярный чемпионат завершится 21 марта, после чего восемь лучших команд выйдут в плей-офф.

«Зилант» — профессиональный мужской гандбольный клуб из Казани, названный в честь крылатого змея Зиланта, символизирующего город. Клуб начал свою историю в 1993 году на базе Казанского авиационного института. В прошлом он выступал под названием «КАИ-Зилант» в Суперлиге и еврокубках, но в 2007 году прекратил существование из-за финансовых трудностей.

Клуб был возрожден в 2022 году при поддержке Федерации гандбола РТ и за три года прошел путь от второго дивизиона до Суперлиги, выиграв Высшую лигу в сезоне-2025/26 и получив право вернуться в элиту российского гандбола. Домашние матчи команда проводит в учебно-спортивном комплексе «Мирас», а главным тренером является Игорь Левшин.

Стоит отметить, что в 2023 году регбийный клуб «Стрела» из Казани также был переименован в «Стрела — Ак Барс» по инициативе главного тренера ДжейПи Нила, который подчеркнул важность связи команды с брендом «Ак Барс» для узнаваемости.

Ранее экс-президент ФК «Рубин» Дмитрий Самаренкин рассказал о детской мечте о футболе, большом спорте и победах казанского клуба.

Никита Егоров