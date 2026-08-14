Андрей Стась близок к переходу в казанский «Ак Барс»

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ белорусский форвард набрал 20 очков в 59 матчах

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» находится в шаге от подписания контракта с 37-летним нападающим Андреем Стасем. Предыдущие три сезона хоккеист провел в минском «Динамо». Об этом сообщает «Прессбол».

В минувшей регулярке Fonbet КХЛ Стась сыграл 59 матчей и набрал 20 очков (4 гола + 16 передач) при полезности «+7». В плей-офф форвард отметился двумя баллами (1+1) в 8 встречах при полезности «1».

В 2021 году Стась завоевал Кубок Гагарина в составе омского «Авангарда». Всего в КХЛ с учетом плей-офф на счету Стася 1002 матча и 234 очка (89 голов + 145 передач). По количеству сыгранных игр он занимает четвертое место в истории лиги.

Ранее сообщалось, что КХЛ опубликовала расписание домашних матчей «Ак Барса» и «Нефтехимика» на новый сезон. Чемпионат стартует 5 сентября.

Вадим Вахрушев