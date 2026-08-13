Президент федерации волейбола Польши заявил, что россияне не получат визы
Отказ россиян от участия снимает с организаторов часть проблем
Глава польской федерации волейбола Себастиан Свидерски высказался о решении сборной России не участвовать в мужском чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше. По его словам, отказ россиян снимает с организаторов часть проблем, однако он отметил, что въезд российским спортсменам в страну был бы невозможен.
— Конечно, было бы непросто организовать этот чемпионат. Никто не может гарантировать их безопасность. Это немного соломоново решение, но оно было принято без нас, — передает его слова иностранное издание.
Он также подчеркнул, что позиция польских властей была однозначной: все министерства и правительство дали понять, что россияне не получат виз для въезда.
Раннее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше. Причиной названо отсутствие гарантий безопасности для российских спортсменов на территории страны-организатора.
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