Президент федерации волейбола Польши заявил, что россияне не получат визы

Отказ россиян от участия снимает с организаторов часть проблем

Фото: Динар Фатыхов

Глава польской федерации волейбола Себастиан Свидерски высказался о решении сборной России не участвовать в мужском чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше. По его словам, отказ россиян снимает с организаторов часть проблем, однако он отметил, что въезд российским спортсменам в страну был бы невозможен.

— Конечно, было бы непросто организовать этот чемпионат. Никто не может гарантировать их безопасность. Это немного соломоново решение, но оно было принято без нас, — передает его слова иностранное издание.

Он также подчеркнул, что позиция польских властей была однозначной: все министерства и правительство дали понять, что россияне не получат виз для въезда.

Раннее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше. Причиной названо отсутствие гарантий безопасности для российских спортсменов на территории страны-организатора.

Вадим Вахрушев