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Сборная России выиграла бронзу в эстафете на ЧЕ по водным видам спорта

20:41, 10.08.2026

Золото выиграли британки

Сборная России выиграла бронзу в эстафете на ЧЕ по водным видам спорта
Фото: Динар Фатыхов

На чемпионате Европы по водным видам спорта, который сейчас проходит в Париже, российские пловчихи завоевали бронзовые медали. Это случилось в эстафетном заплыве на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем.

Первое место в этой дисциплине заняла сборная Великобритании. Вторыми к финишу пришли представительницы Венгрии.

Напомним, российский прыгун в воду Никита Шлейхер завоевал золотую и серебряную медали чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Синхронистка Агния Тулупова также стала чемпионкой, выступая в составе сборной в качестве запасной.

Вадим Вахрушев

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