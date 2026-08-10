Сборная России выиграла бронзу в эстафете на ЧЕ по водным видам спорта
Золото выиграли британки
На чемпионате Европы по водным видам спорта, который сейчас проходит в Париже, российские пловчихи завоевали бронзовые медали. Это случилось в эстафетном заплыве на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем.
Первое место в этой дисциплине заняла сборная Великобритании. Вторыми к финишу пришли представительницы Венгрии.
Напомним, российский прыгун в воду Никита Шлейхер завоевал золотую и серебряную медали чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Синхронистка Агния Тулупова также стала чемпионкой, выступая в составе сборной в качестве запасной.
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