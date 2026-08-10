Сборная России выиграла бронзу в эстафете на ЧЕ по водным видам спорта

Золото выиграли британки

Фото: Динар Фатыхов

На чемпионате Европы по водным видам спорта, который сейчас проходит в Париже, российские пловчихи завоевали бронзовые медали. Это случилось в эстафетном заплыве на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем.

Первое место в этой дисциплине заняла сборная Великобритании. Вторыми к финишу пришли представительницы Венгрии.

Напомним, российский прыгун в воду Никита Шлейхер завоевал золотую и серебряную медали чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Синхронистка Агния Тулупова также стала чемпионкой, выступая в составе сборной в качестве запасной.



Вадим Вахрушев