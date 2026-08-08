В Казани в экстрим-парке «Урам» отметили День физкультурника

На площадке было организовано более 30 интерактивных зон, где для жителей и гостей города провели мастер-классы по 12 видам спорта

Фото: предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

В казанском экстрим-парке «Урам» прошла масштабная программа к Всероссийскому дню физкультурника. На площадках праздника было организовано более 30 интерактивных зон, где для жителей и гостей города провели мастер-классы по 12 видам спорта.

Мероприятия начались с йоги со сборной Татарстана, марафона по сайклингу и сдачи нормативов ГТО. В течение дня прошли турниры по пляжному волейболу, гандболу и боксу. В соревнованиях по нардам на Кубок раиса приняли участие более 60 ветеранов СВО из городов и районов республики.

предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

Церемонию открытия посетил заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев. По его словам, благодаря поддержке руководства республики ежегодно вводятся новые объекты — только в этом году будут открыты три ледовые арены в Аксубаево, Зеленодольске и Казани, а также комплексы «Физра».

Завершился праздник торжественным вручением ведомственных наград, значков отличия ГТО и награждением победителей соревнований.

Напомним, сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем физкультурника.

Зульфат Шафигуллин